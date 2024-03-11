“Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni” gerçekleşti

Üsküdar Üniversitesi, TÜMBİFED ve TÜMBİKON iş birliğinde düzenlenen ‘Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni’, TÜMBİKON Genel Başkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekili Cevdet Akay, TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, TBMM Eski Başkan Vekili ve Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Nazife Güngör: “İnsanlığın çözemediği konu kadın-erkek ayrımı değil, olgunluğa erişememek. İnsanlık henüz kendisini çözemedi. ‘İnsan’ insandır, ‘insan’ efendi ve köle, kadın ve erkek diye ayrılamaz.”

Cevdet Akay: “Sizler günümüzün kadın kahramanlarısınız. Bizler bunun bilincinde olarak her zaman yanınızda olmalı, mücadelenize katkı sağlamalıyız.”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Üsküdar Üniversitesi ÜSÇÖZÜM (Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile TÜMBİFED (Tüm Bürokratlar ve İş

İnsanları Federasyonu) ve TÜMBİKON (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konferderasyonu) iş birliği ile düzenlenen “Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni”, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşti.

Çebi: “Kadınların güçlenmesi toplum için daha parlak bir geleceğin kapılarını açıyor”

Prof. Dr. Mustafa Uslu yönetimindeki Marmara Üniversitesi Oda Müziği Topluluğu’nun İstiklal Marşı ve ardından müzik dinletisi ile başlayan programın açılışında konuşan Kadın Platformları Başkanı Ayşe Çebi, 8 Mart’ın sadece kutlama değil aynı zamanda bir çağrının, umut ışığının ve birlikteliğin adı olduğunu söyledi. Birçok kadının eşitsizliklerle mücadele ettiğini de sözlerine ekleyen Çebi, “Kadınlar her daim insanlık tarihini şekillendiren, bilimden sanata, politikadan ekonomiye, her alanda derin izler bırakmıştır. Kadınların güçlenmesi sadece kadınlar için değil, tüm toplum için daha parlak bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Mustafa Kemal’in liderliğinde Türkiye’de kadın hakları alanında çığır açan reformlar gerçekleştirildi. Atatürk’ün bu çabaları bugün de kadınların haklarını savunma mücadelesinde bize ilham vermeye devam ediyor.” dedi.

Ünal: “ÜSÇÖZÜM’de pek çok kadın çalışmalarına öncülük ediyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, konuşmasında ÜSÇÖZÜM’ün kuruluş amacından bahsederek şunları söyledi:

“Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan liderliğinde kuruldu. Bireysel ve toplumsal olarak sorunlara odaklanarak, kadın özelinde ama birey özelinde, kadın erkek ayrımı yapmadan, tüm bireylerin karşılaştığı sorunları, toplumsal etki yaratan durumları analiz etmek, bunlarla ilgili üniversitede çözüm arayışlarında bulunmak projeler yapmak, etkinliklerle sesimizi duyurabileceğimiz pek çok liderlik çalışmalarına öncülük etmek için kurulmuş bir merkezdir. Biz bu merkezde 2022’den bu yana 5 yıllık olarak hazırladığımız Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eylem Planını yürütmekteyiz ve bu kapsamda pek çok kadın çalışmalarına da öncülük etmekteyiz. Burada kadın istihdamını önemsiyoruz. Üniversitemiz özelinde konuşacak olursak, kadın öğrencilerimizin istihdam edilmesi ve bunların takip edilmesi, kadınları iş hayatına hazırlama iş yaşamına yönlendirme gibi pek çok amaç kapsamında faaliyetler yürütüyoruz.”

Hüsrev: “Kadınları erkekleştirmeye gerek yok, onların yaradılıştan çok önemli bir özelliği var”

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ise konuşmasına yöneticilik yaptığı bir kurumda yaşadığı olayı anlatarak kadınların hissiyatlarının ne kadar derin olabileceğine vurgu yaptı ve “Kadınların sahip olduğu hisler, bizde erkeklerde olmayan büyük bir güç. İkili görüşmelerde, müzakerelerde, dünyayı yönetmede büyük bir avantaj. Kadınları erkekleştirmeye hiç gerek yok. Onların yaradılıştan çok önemli bir özelliği var. Kadınlar hayatımızda olmalı.” dedi.

Prof. Dr. Güngör: “‘İnsan’ insandır, ‘insan’ efendi ve köle, kadın ve erkek diye ayrılamaz”

Ödül töreninde konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, insanlığın çözemediği konunun kadın-erkek ayrımı değil, olgunluğa erişememek olduğunu vurgulayarak, “Konuya insan odaklı bakmak istiyorum. Günün birinde ‘insan’ sorununu çözersek biz kadın-erkek meselesini veya insanlığa dair başka bir takım sorunları konuşuyor olmayacağız. İnsanlık aslında henüz kendisini çözemedi. Neden bu dünyada olduğunu, neden yaratıldığını henüz çözemedi.” dedi.

İnsanlığın kendisini çözemediği, belli bir olgunluk noktasına gelemediği için de bir takım ayrıştırmalar üzerinden kendi varlıklarını kanıtlamaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kanıtlama yöntemi çoğu zaman cinsiyet ayrımcılığı oluyor, erkekler ve kadınlar… Başka ayrımcılıklar da var; etnik ayrımcılıklar, inanç üzerinden ayrımcılıklar, ırk üzerinden ayrımcılıklar, toplumsal sınıf ayrımcılıkları ki bu insanlığın en büyük sorunlarından biri, efendi ve köle ayrımcılığı… Düşünürler yüzyıllar öncesinden hep bu konulara dikkat çekti, hep uyardılar, hep bu meselelere parmak basıldı. ‘İnsan’ insandır, ‘insan’ efendi ve köle diye, kadın ve erkek diye ayrılamaz. Bir taraf egemen bir taraf bağımlı, bir taraf emek veren bir taraf o emeği sömüren olamaz.”

Prof. Dr. Güngör: “‘Kadınlarımız’ derken sorunu çözmüyoruz. Ayrımcılığı daha da pekiştiriyoruz”

Kadın-erkek eşitsizliğinde süregelen mücadelenin ortadan kalkmasının, erkeğin egemenliği ele alarak kadını bağımlı hale getirmesi anlayışıyla mümkün olmadığını dile getiren Prof. Dr. Güngör, “Önce söylemin, anlayışın değişmesi lazım. Kadın ve erkek tanımlamasından çok her bir bireyin bu dünyaya doğan bir insan olarak kabul edilmesi, insan olarak görülmesi ve insan olarak yetiştirilmesi gerekir.” dedi.

Sorunları çözmek isterken daha da pekiştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Güngör, “Mesela ‘kadınlarımız’ derken aslında sorunu çözmüyoruz. Ayrımcılığı daha da pekiştiriyoruz. Çünkü ‘kadınlarımız’ diyen de erkekler; ‘kadınlarımıza yardımcı olmalıyız, kadınlarımızın sorununu çözmeliyiz, kadınlarımızı baş tacı yapmalıyız’… Kadını bağımlılık alanı içerisinde tutmaya devam ediyor. Belki hiddetle, şiddetle değil ama sevgiyle tutmayı tercih ediyoruz, ikna yoluna gidiyoruz. Kadın sevgi istemiyor, kadın ve erkek insan odaklı bir anlayışla tümüyle eşitlenmiş bir dünyada birlikte yaşamak istiyorlar. Kadının kapasitesini sorgulamaya gerek yok kadın ve erkek aynı kapasiteye sahip. Yeter ki hepsine eşit fırsatlar verilsin.” diyerek sözlerini tamamladı.

Akay: “Milli mücadelede kadın kahramanlarımız var. Sizler günümüzün kadın kahramanlarısınız”

Ödül törenine katılan ve konuşma yapan Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) Genel Başkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekili Cevdet Akay, “Atatürk o kadar öngörülü bir insanmış ki Avrupa ülkelerinden bile çok önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. O yıllardan, kadınların ne kadar önemli olduğunu, çalışma hayatında olmaları gerektiğini ifade etmiş ve bunu hayata geçirmiş.

Milli mücadelede kadın kahramanlarımız var. Günümüzde de zirvedeki kadınlar, kahramanlar. Sizler günümüzün kadın kahramanlarısınız. Bizler bunun bilincinde olarak her zaman yanınızda olmalı, mücadelenize katkı sağlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı “21. Yüzyılda Kadın ve Liderlik”, Shopsa Online E-Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan da “Kadının Girişimcilik Ruhu” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Ödüller sunuldu

Sunumların ardından Zirvedeki Kadınlar Ödülleri kapsamında Ayla Algan adına kızı Sevi Algan, Demet Sabancı Çetindoğan, Demet Taner, Deniz Ülke Arıboğan, Esin Çelebi Bayru, İlkin Aydın, İonna Kuçuradi, Lale Belkıs, Muazzez İlmiye Çığ, Nermin Abadan Unat, Nilüfer Narlı, Sakine Eruz, Semra Ünal, Suna Keskin, Tülin Barshan ve Türkan Kafadar’a ödül ve plaketleri sunuldu