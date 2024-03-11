Bozdoğan Eymir Mahallesi ve Yazıkent Mahallesi’nde bulunan camilerden, “Mahallede yapılması planlanan istişare toplantısına AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AKP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı ve MHP İl Başkanı katılım sağlayacaktır. Katılmak isteyen vatandaşlar için Eymir’den araçlar kaldırılacaktır.” şeklinde anons yapıldı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AKP’nin cami hoparlöründen siyasi propaganda yapmasına tepki göstererek “Seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar partisi, çaresizliğini göstermiştir. Dini, siyasete alet ederek, ibadethaneleri seçim bürosuna çevirmeye kalkmak kabul edilemez” dedi.



CHP’li Bülbül’ün açıklaması şöyle:



Camilerden AKP’li belediye başkan adaylarının programlarıyla ilgili duyuru anonsu yapmak kabul edilemez. Camileri siyasi propaganda yapmakta kullanmak, seçim ofisi olarak görmek çaresizliğin göstergesidir. Dinin siyasete alet edilmesini siyasi tarihimizde çok yaşadık, yaşıyoruz. Fakat bu tür durumlarda en çok zararı gören siyaset olmuyor, din oluyor. Düşünün, o camilere giden başka partiden birçok insan varken bir partinin propagandasını yapmak ne kadar doğru? Camiler için bağış toplanırken insanların siyasi tercihlerine bakılmıyor. Bu duyuru anonsunun yapılması insanları ayrıştırmadır. Camilerin propaganda yapması, protesto mekanına dönüştürülmesi birilerini memnun edecektir fakat bu yapılanlar aslında laikliğe bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu zamandan bu zamana kadar dinin siyasallaştırılmasına karşı çıkmış, devletin din ve siyaset karşısında eşit mesafede olmasını savunmuştur. Bu doğrultuda, yapılan anonsu ya da olası başka bir eylemi asla kabul etmiyor ve din ile siyaseti karıştırarak birilerinin amacına hizmet edilmesini doğru bulmuyoruz.