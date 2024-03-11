‘Yüz Güldüren Anneler’den ‘buluşma

Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, emektar anneler için şarkı söyleyip onlarla dans etti. TAD Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü oldukça anlamlı bir organizasyonla kutladı. Hayatlarını huzurevinde sürdüren anneleri Nilbel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte ağırlayan TAD yönetimi, yaşlıların yüzünü güldürdü.

Yüz Güldüren Anneler; sloganıyla düzenlenen ve müzik eşliğinde daha da keyiflenen renkli buluşmanın sürpriz konuğu ise Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem oldu. Etkinlikte emektar anneler için sahneye çıkıp bir de şarkı söyleyen Başkan Erdem, TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz ile birlikte huzurevi sakinleriyle karşılıklı döktürmeyi de ihmal etmedi.

Böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, Nilüfer Belediyesi'ne verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.