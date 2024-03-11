11 Mar 2024 - 01:29- Asayiş G:

Esenler'de kaza : 1 yaralı

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi park halindeki otomobile çarparak savruldu. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de kaza : 1 yaralı
Esenler'de kaza : 1 yaralı
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Kaza, Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TGS 99 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak savruldu. Kazada taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alarak kaza yapan araçları kontrol etti. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de taksi şoförüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan taksi ve otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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11 Mar 2024 - 01:29 DHA İstanbul/ Esenler- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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