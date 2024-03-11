"Yerel ekonomiyi büyütmeyi amaçlıyoruz"

Fatih belediye Başkanı ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle projelerini tanıttı. Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büşra Paker ve çok sayıda partili katıldı. 'Dirençli ve sürdürülebilir, erişilebilir, güvenli, değerleriyle gelişen, ekonomiyle büyüyen ve gelişen, yenilikçi ile kapsayıcı ve adil Fatih ilkeleri' başlığı altında projelerini anlatan Turan, Vatan Yaşam Merkezi projesinin bir vizyon projesi olduğunu belirtti. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün kalkmasını ve nitelikli konutların gelmesinin çok önemli projelerinden olduğunu söyleyen Turan ayrıca ilçede bulunan tarihi çeşmelerin restorasyonunun devam ettiğini ve 80'e yakın çeşmeyi tekrar kullanabilir hale getirdiklerini vurguladı. Fatih'in yaşam kalitesini arttırmak ve medeniyet mirasına sahip çıkmak, sürdürülebilir, dayanıklı bir toplum inşa etmenin öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Turan Cankurtaran Meydanı'nın Avrupa'nın en önemli kent meydanlarından birisi haline geleceğini belirtti.

“BİZ TAM GEÇMİŞİ BİLEN NESİLİZ"

Turan, “Hayaller gerçeklerin yansımasıdır. Dünyadaki bütün adımlar bir hayalle başlar. 30 yıl önce yerel yönetimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a dair hayallerinin gerçeğe dönüşmesiyle ülkemizde yeni bir dönemin kapıları açıldı. Yerel yönetimlerde farklı bir dönem başladı ve bu kapılar ardına kadar aralandı. Eskimiş olan bu yerel yönetim anlayışlarını yürürlükten kaldıran yerine eser hizmet siyasetini koyan bu yeni anlayış milletimizin bağrından çıktı ve gücünü yalnızca milletimizden aldı. Bu hizmet siyasetinin özünde mazeret üreten değil hizmet üreten, engelleyen değil çözüm üreten, ayrıştıran değil kucaklayan, uzlaştıran değerlere karşı duyarsız duran değil yaşatan bu anlayış halkımızın büyük teveccühüne mahzar oldu. İstanbul'un çeyrek yüzyılına damgasını vurdu. Bizim neslimiz bu dönemin şahitleridir. AK Partili bir belediye başkanı olarak söylemiyorum. Biz tam geçmişi bilen nesiliz" dedi.

“YENİ YATIRIMLARA İMZA ATARAK HEP DAHA İYİSİNİ DÜŞÜNDÜK"

Hizmetkar olmanın şerefini yapılan her yerde hissettiğini söyleyen Turan, “Çok partili demokratik hayat Türkiye'de neredeyse 75 yıl. Benim de yerel yönetimlerdeki varoluşum 25 yıl. Türkiye'deki çok partili siyaset anlayışının neredeyse 3'te 1'inde bulunmuş, tanık olmuş, hizmet üretmeye çalışan biri olarak var oldum. Benim için asıl şeref böyle bir davanın hizmetkarı olmaktır. Aynı zamanda bu tür görevler büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Hele burası Fatih olunca. Görev yerim Fatih olunca omuzlarımdaki ağırlığı bir nebzede olsa hissettim. Bize emanet edilen bu görevleri layıkıyla yerine getirip getirmediğimiz konusunda hem günün sonunda milletimize hesap vereceğimizin, hayatın sonunda da Allah'a hesap vereceğimizin bilincinde olarak görev yapmaya gayret ettik. Bu özveriyle çalıştık. Hiçbir zaman için yapılanları yeterli görmedik. Bir rehavete kapılmadık. Yapılanlar üzerine yenilerini ekleyerek aşılmamış ufukları aşma hayaliyle yeni yatırımlara imza atarak hep daha iyisini düşündük" şeklinde konuştu.

"YEREL EKONOMİYİ BÜYÜTMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Turan, Türkiye yüzyılının Fatih'ini inşa edeceğini belirterek “Bu felsefeyle oluşturulan önümüzdeki 5 yılı kapsayan 2024-2029 vizyonumuzla Fatih'in afetlere karşı ve iklim değişikliklerine karşı fiziksel, ekonomik ve sosyal dayanımını sağlamayı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerlemeyi, gelişen dünya koşullarına entegre olarak her alanda yeniliği ve inovasyonu desteklemeyi, yerel ekonomiyi büyütmeyi, kent içi güvenliği arttırmayı, kültürel mirası korumayı, eşitliği ve bu konuları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Son olarak kadınların çocukların gençlerin yaşlıların her kesimin kazanacağı bir Fatih'i birlikte oluşturmayı amaçlıyoruz. Biz bu dönemde Fatih'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çok önemli adımlar attık. Fatih'in değerini belirledik. Herkesin özel ihtiyaçlarına odaklanarak 7 ana ilke belirledik. Bu ilkeler ilçemizin zengin kültürel dokusunu koruyarak geliştirmeyi kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor" şeklinde konuştu.

TURAN'IN TAMAMLAMAYI HEDEFLEDİĞi PROJELER

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Turan'ın yeni dönemde yapmayı hedeflediği projelerinin bazıları şöyle; Edirnekapı- Ayvansaray Karasurları Millet Bahçesi

Silivrikapı Açık Hava Spor Kompleksi, Ada ve Site bazında dönüşüm, Fatih Sitesi Dönüşüm projesi, Atılgan Sitesi Dönüşüm Projesi, Yeni Sirkeci Meydanı projesi, Topkapı Kaleiçi Meydanı, İmaret-i Atik Camii Meydanı, Kumkapı Meydanı, Malta Çarşısı Kentsel Tasarım Projesi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Cerrahpaşa Dönüşüm Projesi, Unkapanı Değirmeni Projesi, Nuruosmaniye Camii Cephe Yenileme Projesi, Otopark Yönetim Sistemi, Cibali Sanat Evi, Yenikapı Arkeopark Projesi, Yapay Zeka Destekli Hizmet Modeli, Haliç Su Sporları Vadisi