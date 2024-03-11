Ankara'da ilk teravih kılındı

Teravih namazı öncesi ülke genelindeki camilerin minareleri ışıklandırıldı, bazı camilere "Dua ibadetin özüdür", "En güzel nasihat iyi örnek olmaktır" yazılı mahyalar asıldı.
Yatsı namazı vaktinin gelmesiyle ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen başkentliler Hacı Bayram-ı Veli, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere camilere geldi.
Ramazan coşkusunu aileleriyle yaşayan çocuklar da camilerde salavatlara eşlik etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.