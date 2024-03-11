KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Ve Ankara Çevre Otoyolu Kesiminde Muhtelif Kilometrelerde Mevcut Otokorkulukların Bakımı Ve Onarımı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/300673

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Etlik Cad. No: 19 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 03125506000 - 3123843128 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Ve Ankara Çevre Otoyolu Kesiminde Muhtelif Kilometrelerde Mevcut Otokorkulukların Bakımı Ve Onarımı Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif kesimlerde çelik otokorkuluk imali, montajı ve sökülmesi işleri (Birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlarda)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Ve Ankara Çevre Otoyolu Kesiminde Muhtelif Kilometrelerde ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale ( son teklif verme) tarih ve saati : 04.04.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Etlik Cad. No:19 Dışkapı ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.



İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu işte benzer iş; İhale Konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Gurupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş guruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden "Otokorkuluk Yapımı veya Otokorkuluk Onarımı İşleri" benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliğidir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Otokorkuluk rayı montajı (Ral-Rg 620) 1,8503% 3,0839% 1,24 Otokorkuluk rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620) 2,7577% 4,5961% 1,84 Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620)(Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) 8,3071% 13,8451% 5,54 Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620) 0,0098% 0,0163% 0,01 Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi 0,0114% 0,019% 0,01 Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0458% 0,0763% 0,03 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden) 0,0364% 0,0606% 0,02 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden) 0,0546% 0,091% 0,04 Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Malzeme Bedeli Dâhil) (Plaklar ve Ankraj Dâhil) (RAL-RG 620)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,131% 0,2183% 0,09 Otokorkuluk Genleşme Eki (80-160 mm) Sökülmesi 0,0337% 0,0561% 0,02 Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü) 0,1091% 0,1818% 0,07 Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Tek Yönlü) 0,1091% 0,1818% 0,07 Otokorkuluk için Tek Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme bedeli ve bağlantı elemanı Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,1035% 0,1725% 0,07 Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Çift Yönlü) 0,0003% 0,0005% 0,0002 Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Çift Yönlü) 0,0003% 0,0005% 0,0002 Otokorkuluk için İki Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme bedeli ve Bağlantı Elemanı Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0004% 0,0006% 0,0003 Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620) 0,0056% 0,0094% 0,004 Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (RAL-RG 620) 0,006% 0,0099% 0,004 Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,024% 0,04% 0,02 Otokorkuluk dikmesi montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) 1,467% 2,445% 0,98 Otokorkuluk dikmesi sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) 1,5044% 2,5074% 1 Otokorkuluk dikmesi yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 4,5566% 7,5944% 3,04 Otokorkuluk bağlantı plakası yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0378% 0,063% 0,03 Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620) 0,0146% 0,0243% 0,01 Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Bağlantı Plakası Dâhil) 0,0219% 0,0365% 0,01 Otokorkuluk U Takozu Yapılması Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,02% 0,0333% 0,01 Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) 0,1982% 0,3304% 0,13 Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) 0,2488% 0,4146% 0,17 Otokorkuluk takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,7793% 1,2989% 0,52 Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) 0,218% 0,3634% 0,15 Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) 0,2558% 0,4263% 0,17 Otokorkuluk takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,8887% 1,4811% 0,5781 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620) 0,218% 0,3634% 0,15 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620) 0,302% 0,5034% 0,2 Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,615% 1,025% 0,41 3N Otokorkuluk Rayı Montajı 0,0509% 0,0848% 0,03 3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi 0,0514% 0,0856% 0,03 3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,1775% 0,2959% 0,12 3N Otokorkuluk Genleşme Montajı (80-160 mm) 0,0231% 0,0385% 0,02 3N Otokorkuluk Genleşme Eki Sökülmesi (80-160 mm) 0,0232% 0,0386% 0,02 3N Otorkorkuluk Genleşme Eki Yapılması (80-160 mm) (Normal Raydan ve U Kirişten Fark Olarak) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0862% 0,1436% 0,06 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı 0,0331% 0,0551% 0,02 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Sökülmesi 0,0335% 0,0558% 0,02 3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0762% 0,127% 0,05 3N Otokorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Montajı 0,008% 0,0133% 0,01 3N Otokorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Sökülmesi 0,008% 0,0133% 0,01 3N Otorkorkuluk U Kirişi İndirme Elemanı Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0119% 0,0199% 0,01 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı 0,0198% 0,033% 0,01 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi 0,0198% 0,033% 0,01 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Yapılması (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0295% 0,0491% 0,02 3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden) 0,0364% 0,0606% 0,02 3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400 mm, C150 Profilden) 0,0436% 0,0726% 0,03 3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,1837% 0,3061% 0,12 3N Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (6x45x75 mm) (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0002% 0,0004% 0,0002 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden) 0,0165% 0,0275% 0,01 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilinden) 0,0165% 0,0275% 0,01 3N Otokorkuluk Takozu Yapılması (C350 Profilden) (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0281% 0,0468% 0,02 3N Otokorkuluk U Kirişi Montajı 0,037% 0,0616% 0,02 3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi 0,037% 0,0616% 0,02 3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0235% 0,0391% 0,02 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden) 0,0222% 0,037% 0,01 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi (U 106 Profilden) 0,0223% 0,0371% 0,01 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Yapılması (U 106 Profilden) (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0041% 0,0069% 0,003 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=994 mm, C 150 Profilden) 0,074% 0,1234% 0,05 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden) 0,0744% 0,124% 0,05 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm, C 150 Profilden) (Malzeme bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,1706% 0,2843% 0,12 3N Otokorkuluk Genleşme Eki Montajı (0-80 mm) 0,0198% 0,033% 0,01 3N Otokorkuluk Genleşme Eki Sökülmesi (0-80 mm) 0,0199% 0,0331% 0,01 3N Otorkorkuluk Genleşme Eki Yapılması (0-80 mm, C 150 Profilden) (Normal Raydan ve U Kirişten Fark Olarak) (Malzeme Bedeli Dâhil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,0349% 0,0581% 0,02 H2-W4-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (Nakliye Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 4,7822% 7,9703% 3,19 H2-W4-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 3,6389% 6,0649% 2,43 H2-W4-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)(Nakliye Bedeli Dahil) 18,2001% 30,3335% 12,13 H2-W4-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (Nakliye Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,683% 1,1383% 0,46 H2-W4-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ ( İNDİRME BÖLGELERİ VE/VAYA GEÇİŞ ELEMANLARI DAHİL) 0,1904% 0,3173% 0,13 H2-W4-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)(Nakliye Bedeli Dahil) 3,8233% 6,3721% 2,55 H1-W3 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ MONTAJI (Nakliye Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 1,9028% 3,1713% 1,27 H1-W3 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 1,9685% 3,2809% 1,31 H1-W3 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP TEK TARAFLI OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil)(Nakliye Bedeli Dahil) 7,3832% 12,3054% 4,92 H1-W3 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ (H1-W3) MONTAJI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri, Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil) 0,1928% 0,3214% 0,13 H1-W3 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,0758% 0,1264% 0,05 H1-W3 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ (H1-W3) YAPILMASI (Malzeme Bedeli Dahil) (indirme Bölgeleri, Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)(Nakliye Bedeli Dahil) 0,7716% 1,286% 0,52 H4b-W4-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI VE MONTAJI(Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 4,2522% 7,087% 2,83 ÇELİK OTOKORKULUK-BETON OTOKORKULUK BAĞLANTI PARÇASININ BETONA VE ÇELİĞE MONTAJI ( HER ŞEY DAHİL) (NAKLİYE BEDELİ DAHİL) 0,0212% 0,0353% 0,01 H4b-W4-A VEYA B ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜMÜ (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil)(İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) 0,6557% 1,0929% 0,44

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

