Fenerbahçe geriden gelip kazandı

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STAT: Ülker

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

FENERBAHÇE: Livakovic - Mert Müldür (Dk. 46 Osayi-Samuel), Serdar Aziz, Oosterwolde (Dk. 46 Djiku), Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Batshuayi), Tadic, Dzeko

PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Serkan Asan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Lusamba, Ndiaye, Gökcan Kaya (Dk. 63 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 81 Rassoul), Halil Akbunar (Dk. 74 Berkay Sülüngöz), Umut Nayir (Dk. 81 Erencan Yardımcı)

GOLLER: Dk. 59 Mert Hakan Yandaş, Dk. 87 Batshuayi, Dk. 90+4 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+9 İrfan Can Kahveci(Fenerbahçe)- Dk. 30 Halil Akbunar (Pendikspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 70 Welinton, Dk. 90+1 Lusamba, Dk. 90+6 İbrahim Üzülmez (Teknik direktör) (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Mert Müldür, Oosterwolde, Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Fenerbahçe)- Erdem Canpolat, Halil Akbunar, Ndiaye, Sequeira (Pendikspor)

4’üncü dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cengiz Ünder’in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

30’uncu dakikada Pendikspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Thiam ortasını arka direkteki Halil Akbunar’a yaptı. Halil Akbunar’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

57’nci dakikada Osayi Samuel’in pasıyla sağ kanatta buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içindeki Dzeko’nun penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşu kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.

59’uncu dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Djiku’nun uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazdaki Mert Hakan Yandaş’a aktardı. Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Erdem Canpolat’ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.

69’uncu dakikada Mert Hakan Yandaş’ın sol köşeden kullandığı kornerde savunmadan seken top Dzeko’da kaldı. Dzeko’nun yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

71’inci dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Welinton sol taç çizgisine yakın bir noktada Dzeko’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

72’nci dakikada Mert Hakan’ın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Krunic’in kafa vuruşunun ardından top üst direkten oyun alanına geri döndü.

75’inci dakikada Osayi’nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci ortasını arka direkteki Batshuayi’ye yaptı. Bu oyunun kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

83’üncü dakikada İrfan Can Kahveci, Ndiaye’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Önce serbest vuruş kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR’dan gelen uyarıdan sonra penaltı kararı verdi.

87’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+1’inci dakikada Pendikspor 9 kişi kaldı. Lusamba, Osayi Samuel’e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakemin bu kararına alkış yaparak tepki veren Lusamba ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4’üncü Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, Fred ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Ferdi Kadıoğlu’nun kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

90+9'uncu dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Erdem'in sağından ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.