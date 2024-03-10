10 Mar 2024 - 20:52- Gündem G:

Mansur Yavaş'tan gelecek dönem projeleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2024-2029 yılı projelerini açıkladı.

Mansur Yavaş'tan gelecek dönem projeleri mask
Büyütmek için resme tıklayın

Atatürk Spor Salonunda Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılanan Mansur Yavaş, Ankara’nın nüfusunun 1 milyon arttığını ve araç kullanma oranın da arttığını belirterek; “Yeni metro hatları başlayacaktır. Öncelikle Mamak metrosunun temelini atacağız. Daha sonra Çayyolu-Sincan hattı ve Keçiören-Kızılay hatlarını yapacağız. 1000 otobüsü devreye sokacağız. Bunların çoğu elektrikli olacak.

Su sorunu kalmayacak
Yaptığımız çalışmalarla Ankara 60 yıl susuz kalmayacak." dedi

-Konuşma devam ediyor.

Mansur Yavaş'tan gelecek dönem projeleri

# Mansur Yavaş, Ankara, ABB, devam, Araç, Atatürk

10 Mar 2024 - 20:52 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL