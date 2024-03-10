Mansur Yavaş'tan gelecek dönem projeleri

Atatürk Spor Salonunda Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılanan Mansur Yavaş, Ankara’nın nüfusunun 1 milyon arttığını ve araç kullanma oranın da arttığını belirterek; “Yeni metro hatları başlayacaktır. Öncelikle Mamak metrosunun temelini atacağız. Daha sonra Çayyolu-Sincan hattı ve Keçiören-Kızılay hatlarını yapacağız. 1000 otobüsü devreye sokacağız. Bunların çoğu elektrikli olacak.
Su sorunu kalmayacak
Yaptığımız çalışmalarla Ankara 60 yıl susuz kalmayacak." dedi
-Konuşma devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.