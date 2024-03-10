Mansur Yavaş'tan gelecek dönem projeleri

Atatürk Spor Salonunda Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılanan Mansur Yavaş, Ankara’nın nüfusunun 1 milyon arttığını ve araç kullanma oranın da arttığını belirterek; “Yeni metro hatları başlayacaktır. Öncelikle Mamak metrosunun temelini atacağız. Daha sonra Çayyolu-Sincan hattı ve Keçiören-Kızılay hatlarını yapacağız. 1000 otobüsü devreye sokacağız. Bunların çoğu elektrikli olacak.

Su sorunu kalmayacak

Yaptığımız çalışmalarla Ankara 60 yıl susuz kalmayacak." dedi

-Konuşma devam ediyor.