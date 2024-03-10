"1 milyar 800 milyon liralık yatırım yaptık"

Haramidere'de sel taşkınlarıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Dünyanın neresinde bir şehir; bir bölgeyi, imara açıp derenin yönünü değiştirir. Sevgili dostlar 1 milyar 800 milyon lira para harcadım şu ana kadar oraya. 1 milyar 800 milyon lira harcadık, 1 milyar 400 milyon lira daha yatırımı devam eden işlerimiz var. Bu söylediğim para Esenyurt Belediyesi'nin 2023 bütçesine eşit" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in bir otelde düzenlediği proje tanıtım toplantısına katıldı. Törene İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. İmamoğlu, “Esenyurt'un bu anlamda da çok kıymetli, değeri henüz fark edilmemiş, önemli bir bahçe gibi görüyorum. Elbette bu bahçenin gelişmesi, güzelleşmesi lazım, insanları mutlu etmesi lazım ve o insanlarının bu ilçemizde de daha değerli bir geleceğe uzanması lazım. Zor bir ilçe, çok hızlı göç alan bir ilçe. Bunun hepsinin farkındayız" diye konuştu.

“HARAMİDERE'YE 1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA HARCADIK"

Konuşmasında, Haramidere'de yaşanan sel baskınlarına da değinen İmamoğlu, “Dünyanın neresinde bir şehir; bir bölgeyi, imara açıp derenin yönünü değiştirir. Burayı imar açıyor. Derenin yönünü değiştirdikten sonra da derenin boyutunu, kesitini de küçültüyor. Biz orada yaklaşık 2 buçuk senedir ciddi bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Sevgili dostlar 1 milyar 800 milyon lira harcadık, 1 milyar 400 milyon lira daha yatırımı devam eden işlerimiz var. Bu söylediğim para Esenyurt Belediyesi'nin 2023 bütçesine eşit. Bizim sadece Haramidere'de 2-3 kilometrelik yere harcamak zorunda kaldığımız para. Bu parayı niye harcıyoruz o dereye? Atık su kanallarını toparlamak, dereyi genişletmek, imara açılan ve derenin kesitini küçülten noktalardaki kamulaştırmaları yapmak, tekrar üst yapısını yapmak, yollarını açmak, meydanlarını düzenlemek ve bir bölümünün yeşil alanını yapmak. Acı bir durum, bir şehre bunu yaşatmak acıdır. Bunu işte bugünün zihniyeti yaşattı İstanbul'a. O koca 20-25-30 katlı konut bloklarının yaşatan zihniyet, o akıl Esenyurt'u sefil etmiştir. Esenyurt'un insanlarını mutsuz etmiştir. Biz buradan bir 'U' dönüşü arayışındayız. 5 yıldır verdiğimiz mücadeleyi şimdi daha üstün bir gayretle, daha büyük bir mücadeleyle, daha çok bilimle, daha çok teknikle, daha çok dayanışmayla yeni bir rotaya sokmak, insanını mutlu eden bir anlayışa taşıma yolculuğudur" ifadelerini kullandı.

“VİCDAN SAHİBİ OLDUĞU KONUSUNDA DA ENDİŞELERİM VAR"

Esenyurt'ta açacakları kent lokantalarından bahsederken, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un Kent Lokantaları üzerine söylediği sözleri hatırlatan İmamoğlu, “Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum adına inanın benim utandığım bir gün oldu. Utandım, canım sıkıldı. Öyle yüreğim ezildi yani. Bunu rakibim de dese, hani burkulursun ya, bu insanı mutsuz eder. Çünkü artık gördüm ki bunların yüzü kızarmıyor. Hani her yol mubah, oy için oy almak için şaşırmışlar. Meğer bence dertlenen bir insan da değil. Vicdan sahibi olduğu konusunda da endişelerim var. Bakın bu kadar. Evet dün aynen şunu söylemiş. 'Kent lokantalarını bir projeymiş gibi sunmak beni hayrete düşürüyor' demiş. Benim, bu yaptığım hizmeti eleştirdiği için ağrıma gitmedi. Milyonlarca insanın çektiği hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını, bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez diye ağırıma gitti. Ve de gelmiş İstanbul'a aday olacak. Hadi işine bak sen" dedi.