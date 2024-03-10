İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.55'te Antalya'nın Demre ilçesinin 19.08 kilometre açığında, 35.12 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
10 Mar 2024 - 17:22- Gündem Güncelleme:
Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.