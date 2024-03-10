Antalya açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.55'te Antalya'nın Demre ilçesinin 19.08 kilometre açığında, 35.12 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Demre ve Finike ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeler ile kent merkezinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.