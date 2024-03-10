Üsküdar Çocuk Köyü’ne akın ettiler

Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi'nde yapılan dünyada eşi benzeri olmayan Üsküdar Çocuk Köyü’nün ilk kahvaltısı binlerce çocukla birlikte gerçekleştirildi. Çocuklar, gün boyu doğanın içinde çiftlik hayvanlarıyla keyifli anlar yaşayarak köy hayatını aileleriyle birlikte deneyimlemenin tadını çıkardı. Herkesin ücretsiz yararlanabildiği Çocuk Köyü, Üsküdar'da çocukların doğal hayatı tanıyarak, şehrin göbeğinde köy hayatını yaşaması ve büyümelerine olanak sağlayan bir alan olarak tasarlandı.

Hilmi Türkmen: ’’Böyle bir projenin dünyada örneği yok. Apartmanların, bulvarların arasına sıkışmış bir çocukluk, çocuklarımızın kaderi olamaz. Biz bunu Üsküdar özelinde değiştirdik. Üsküdar Çocuk Köyü artık tüm çocuklarımızın köyü… Çok uzağa gitmeden gerçek bir köy hayatını burada, Üsküdar’da yaşabilecekler.’’

‘’İstanbul’daki Tüm Çocukları Köye Bekliyoruz’’

Başta Üsküdar olmak üzere İstanbul’un her yerinden binlerce çocuğun aileleriyle birlikte çocuk köyüne geldiklerini söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ‘’çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz’’ dedi.

‘’Sevgili çocuklar bizim bir hayalimiz vardı. Bir gün İstanbul'da çocuklarımız, aileleri köylerden uzakta ki hepimiz buralara köylerden geldik. Bir yer yapalım ki Çocuklarımız da, aileleri de memleketine gidemeyenler, köy hasreti, memleket hasreti çekenler, hiç zahmete katlanmadan köyleriyle buluşsunlar, kavuşsunlar diye. Doğrusu bu hayalle yola çıktık. Yani bu kadarını da tahmin ve hayal etmiyordum. Hayallerimizin ötesine geçti. Muhteşem bir köy, muhteşem bir ilgi alaka köyünüz hayırlı olsun diyorum. Başakşehir'den, Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan yani maşallah tüm İstanbul komşu iller dahi burada. Şimdi burayı biz tanıtırken dedik ki burada öyle bir köy olacak ki aynen köyünüzdeki güzellikler, zenginlikler burada olacak. İşte köy konağı, köy lokantası, köy camii, köy kütüphanesi, atölyeler, köy kahvesi, arkada at çiftliği atabiliyor çocuklarımız. Ahırlar, ahırlar, sebze bahçesi dedik ki hayvanlardan süt sağacak o sütü çocuklarımız yayacak. Şimdi size bugün bir sürprizimiz var çocuklar. Yayıklar hazır, yayıklar hazır. Yayıkta sütü yayacağız. Ayran yapacağız, tereyağı yapacağız. Hazırız değil mi? Yani o videolarda anlattıklarımızı hayata geçiriyoruz, tatbik ediyoruz.n Köy ayranı, köy yoğurdu, köy peyniri, köy çökeleği, değil mi? Köy gözlemesi, köy yumurtası, köy kahvaltısı, hepinize afiyet olsun diyorum. ‘’

’Yarın İlk İftarımızı Çocuklarla burada Yapacağız’’

‘’Şimdi inşallah sevgili çocuklar, değerli anneler babalar, yarın biliyorsunuz Ramazan ayının ilk günü. Şimdiden Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Şimdi yarın bu köyde, burada, bu meydanda çok özel bir etkinliğimiz var. İlk defa oruç tutan çocuklarımız, ilk defa. Ve tabii ki aileleri köyümüzle bu köy meydanında ilk orucumuzu burada açacağız. İftar yapacağız burada. Şimdi ona hazırlanıyoruz.’

‘’Her Zaman Önceliğimiz Çocuklar’’

Çocuklarla sohbet eden, onların önerilerini dinleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Üsküdar Çocuk Köyü insan odaklı belediyecilik anlayışımızın güzel bir örneği.. Annelerin babaların çocukları için sağlıklı, güvenli, eğitimi de eğlencesi de olan mekânlar talep etmesi bir insan hakkıdır hatta anayasal bir haktır. Sizin hakkınız bizim görevimizdir. Bizim de bunu en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Sevgili çocuklar burası yapılana kadar bizimdi artık sizin. Buraya en iyi şekilde sahip çıkacağınıza, buraya yeni anlamlar, değerler katacağınıza yürekten inanıyorum. Artık, doğal hayatı görmek, tanımak ve deneyimlemek için annenizin ya da babanızın köyüne gideceğiniz günleri özlemle beklemek yok. Büyüklerinize söyleyeceksiniz; sizleri Üsküdar Çocuk Köyü’ne getirecekler. Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Yaptığımız hizmetlerin, hayata geçirdiğimiz birçok proje hep çocuklarımızla ilgili. Sizler ülkemizin geleceğisiniz.’’

Çocuklar Gerçek Bir Köy Ortamının Keyfini Yaşadı

Üsküdar Çocuk Köyü’ne gelen binlerce çocuk ücretsiz olarak at binme deneyimi yaşadı. Ata binmek isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu. Çocuklar inekler, koyunlar ve kuzularla hafta sonu güneşinin tadını çıkardı. Gün içinde çocuklar; eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakaladılar.

Üsküdar Çocuk Köyü’nde çocuklara; şehir hayatı içerisinde kendileri için özel olarak hazırlanmış açık bir alanda gerçek bir köy ortamı hissiyatını yaşatmak ve aileleri ile birlikte köy hayatını deneyimleyebilecekleri daha kaliteli zaman geçirmeleri hedeflendi. Çocukların takım çalışmasına ve birlikte eğlenme becerilerine destek olup; onlara paylaşmayı ve birlikte başarmayı da kazandırması amaçlanıyor. Üsküdar Çocuk Köyü ailelere de, çocuklarını eğlenirken öğrendikleri eğitici bir ortamda gözlemleme olanağı sağlıyor.

Çocuklar Değirmende Un Öğütmeyi Gözlemledi

Köy restoranında köy yemeklerinin ve taze pişmiş köy ekmeğinin ikram edildiği, köy çarşısında dükkanların bulunduğu, köy kahvehanesinde çay kahve eşliğinde söyleşilerin olduğu bir köy meydanı yer alıyor. Çocuklar atölyelerde ayrıca çanak çömlek yapımından ekmek yapımına birçok faaliyete katılma imkanı buldular. Su değirmeni de çocukların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Üsküdar Çocuk Köyü’nde özel olarak inşa edilen su değirmeninde çocuklar buğdayın una dönüşümünü gözlemleme fırsatı yakaladılar. Çocuklar gölet etrafında etkinliklerin yapıldığı çayırlıklarda gün boyu oynamanın keyfini yaşadılar.

Üsküdar Çocuk Köyü’nde Yok Yok!

Çocukların ekip biçebileceği tarım alanları ve çiftlik hayvanlarını (at, eşek, inek, koyun, kuzu, tavuk, horoz vb.) gözlemleyebilecekleri ortamlar da Üsküdar Çocuk Köyü’nde hayata geçirildi. Camisi, çeşmesi, kahvehanesi, köy konağı, çiftliği, tarım alanları, göleti, deresi, şelalesi, değirmeni, meyve bahçeleri, piknik alanları ve bilyeli araba parkuru ile Üsküdar Çocuk Köyü kent içindeki çocukların köy hayatını deneyimleyebilecekleri orijinal ve gerçek bir imkan sunuyor.