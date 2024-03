10 Mar 2024 - 14:37 - Gündem

"Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği yok"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Her bahar, 'Bu bahar enflasyon düşüyor.' Her yaz, 'Bu yaz sonu enflasyon düşüyor.' Her sene, 'Bu sene sonunda enflasyon düşüyor.' Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği falan yok. Bir kere Merkez Bankası, 'Yıl sonunda dolar 40 lira olacak' diyor. Orta vadeli programda, hükümet, 'Yıl sonunda dolar 45 lira olacak' diyor" dedi.