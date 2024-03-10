Törende, üstü kapatılan metro şaftlarından bahseden İmamoğlu, "Bazı yerlerde güvenlik sorunu olduğundan ötürü "Metro için açılan tünelleri kapatıyor" diyorlar, yok öyle bir şey. Ben üzülüyorum. Ben bir siyasetçi, bir belediye başkanı olsam bu açıklamaları yapmam, utanırım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan - Söğütlüçeşme metro hattı yapım çalışmalarına başlama törenine katıldı. Metrobüs, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla entegre olacak olan hattın çalışmalarının başladığı törene İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avcılar Belediye Başkanı Turhan Hançerli, Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yiğen, Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, Sultanbeyli Belediye Başkan Adayımı Ayhan Koç ile CHP İlçe Başkanları hazır bulundu.

"25 YILDA YAPILAN METRONUN YARISINDAN FAZLASINI SADECE 5 YILDA YAPTIK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en zor sınavının metro olduğunun altını çizen Ekrem İmamoğlu, "Çünkü metro sınavı, fonksiyonel düşünülmesi gereken çok aşamalı bir biçimde zaman, finans planlaması gereken meşakkatli bir iştir. Metro sınavından geçemeyen bir belediye başkanı diğer bütün derslerden geçse bile sınıfta kalır. Çünkü metro ve raylı sistemler, İstanbul'un ulaşım sorunlarının en temel, en acil çözümüdür. Eğer yeterince verimli ve hızlı bir biçimde metro yapamıyorsanız İstanbul'u yönetirken çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir. Bizden önce İBB'yi yönetenler, 25 yılda 125 kilometre metro yaptılar. Elbette emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyiz. Kimsenin hakkını da yedirmeyiz. Ama sırası geldiğinde gerçekleri de konuşacağız. 25 yılda 125 kilometre metro yapanlar ama yıllarca çok büyük bir iş yapmış gibi bunu anlatırlar. Fakat esasen karşılaştırma imkanı olmadığı için kendi kendilerini biraz da metro şampiyonu ilan ederler. 2019’da er meydanına biz çıktık, biraz işler değişti. Biz metro yaptıkça biraz da onların gerçek fotoğrafı meydana çıkmaya başladı. Biz 5 yılda tam 65 kilometre metro yaptık. Yani bizden önce 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu sadece 5 yılda yaptık. Bu çok değerli bir başarıdır" dedi.

" YOLCULUK TALEBİNİN DÜŞÜK OLMASI, METRO YAPMAYA DEĞMEYECEĞİ İÇİN REDDEDİLDİ"

Yenidoğan-Emek metro hattının çalışmalarına tekrar başlandığını söyleyen İmamoğlu, "2017’de biz göreve gelmeden 2 buçuk sene önce. Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli metro hattıyla birlikte yapılmıştı, birlikte planladılar. Ama kredi temin edilemediği gerekçesiyle bu hat aynı yıl ihalenin yapıldığı yıl o zamanki İBB yönetimi tarafından durduruldu. Projenin sahadaki fiziki ilerlemesi yüzde iki. Bakın yüzde iki ne biliyor musunuz? 1-2 yerde, birkaç yerde şaft açmak. Şaft nedir? İnşaata, malzeme indirmek, çalışanları indirmek, oradaki teknik işleri yürütmek için, yukarıdan aşağıya açılan herkes anlasın diye anlatıyorum. Bir nevi böyle büyük delikler düşünün, yukarıdan aşağıya, şaft dediğimiz budur. Bunlar açılmış ve o dönemde de bu hat için onay almak için şantiye kurulmuş, yapılan başvurular bu bölgedeki yolculuk talebinin düşük olması ve yeterli düzeyde metro yapmaya değmeyeceği için reddedildi. Reddeden kim? Merkezi idare. Biz değiliz. Bakın biz aynı başvuruyu defalarca yaptık, yine reddedildi. Onun için bazı yerlerde güvenlik sorunu olduğundan ötürü 'metro için açılan tünelleri kapatıyor’ deniyor, yok öyle bir şey. Yalanı yeme yiyorlar. Ya ben üzülüyorum. Ben bir siyasetçi bir belediye başkanı olsam bu açıklamaları yapmam. Yapmam utanırım" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU YAKASININ EN GÜÇLÜ METRO HATLARINDAN BİRİSİNİ ÜRETTİK"

Durdurulan metro hattının tekrar kamu yatırım programına alınması için 2023 yılında başvurduklarını söyleyen İmamoğlu, "Hattın büyüklüğünü, güzergahını İMES’ten Söğütlüçeşme'ye kadar uzatarak bir bütün olarak yeniden projelendirdik ve ön etütlerini tamamladık. Ve Anadolu'nun en güçlü metro hatlarından birisini ürettik. Bakın daha iddialı bir şeyi söyleyeyim. Bir kısım küçük finiküler çalışmaları, bir kısım mesela Altunizade- Kavacık hattı çalışmalarımız gibi böyle çok önemli ya da çok uzun hatlar olmamak kaydıyla belki de bu hat, Anadolu yakasındaki metro bağlantıları noktasında belki de en güçlü tamamlayıcı hat olacak" dedi.

"OCAK AYINDA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA BAŞVURARAK FİZİBİLİTE ONAYINI ALDIK"

İmamoğlu, "Projelerin belli bir boyuta gelmesiyle bu yılın Ocak ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvurarak fizibilite onayını bile aldık. Hattın tümünün yapımına başlanması için projeleri 6 ay içerisinde tamamlayacağız ve bakanlıkça onay sürecinin sonuçlanmasını sağlamak için çalışmalara başlayacağız. Bugün itibariyle Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi- Söğütlüçeşme metro hattının ilk etabı olan, ilk kesimin yapım işlemlerine bugün itibariyle tıkır tıkır başlıyoruz. Bizim, metro yapma hızımızı biliyorsunuz. İnşallah 31 Mart'ta sizden alacağımız onayla bu hattı da rekor bir sürede tamamlayacağız ve başta Sancaktepe olmak üzere diğer ilçelerimiz için de çok konforlu bir hattı güzel İstanbul'umuza kazandıracağız. Size söz veriyoruz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasının ardından projenin yüklenici firması olan Doğuş İnşaat adına İmamoğlu’na bir plaket takdim edildi. Daha sonra katılımcılarla birlikte butona basılarak inşaat çalışmasına başlandı.