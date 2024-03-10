Samsun'da bir eve yapılan baskında ayakkabı içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramada, ayakkabı içerisine zulalanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.
- Asayiş
Ayakkabısına, uyuşturucu sakladı
Samsun'da bir eve yapılan baskında ayakkabı içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.