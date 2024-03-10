Ayakkabısına, uyuşturucu sakladı

Samsun'da bir eve yapılan baskında ayakkabı içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramada, ayakkabı içerisine zulalanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.