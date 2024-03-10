- Asayiş

Ayakkabısına, uyuşturucu sakladı

Samsun'da bir eve yapılan baskında ayakkabı içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ayakkabısına, uyuşturucu sakladı mask

Samsun'da bir eve yapılan baskında ayakkabı içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramada, ayakkabı içerisine zulalanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

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10 Mar 2024 - 13:59 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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