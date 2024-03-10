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Güvenlik görevlisini bıçaklayan baba ile oğlu serbest

Batman’da PTT şubesinde sıra almadan işlem yapmak isteyen ve gişe memuruyla tartışıp, olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Faik Er'i de bıçakla yaralayan M.S.Y. ve oğlu S.Y., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik görevlisini bıçaklayan baba ile oğlu serbest mask
Güvenlik görevlisini bıçaklayan baba ile oğlu serbest
Güvenlik görevlisini bıçaklayan baba ile oğlu serbest
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Olay, 8 Mart’ta öğle saatlerinde Meydan Mahallesi’ndeki Merkez PTT Müdürlüğü’nde meydana geldi. Oğlu S.Y. ile şubeye gelen M.S.Y., iddiaya göre sıra almadan işlem yapmak istedi. Kendisinden sıra numarası almasını isteyen gişe memuruyla tartışan baba ve oğluna, durumu gören güvenlik görevlisi müdahale etti. Tartışma kavgaya dönüştü ve M.S.Y., güvenlik görevlisi Er'i sırtından bıçakladı. Olay, şubenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Faik Er, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.S.Y. ve oğlu S.Y., gözaltına alındı.

Faik Er, tedavisinin ardından taburcu edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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10 Mar 2024 - 13:38 DHA Batman- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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