Pastane odunluğunda yangın çıktı

Yangın, saat 11.00 sularında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın alt kısmında, Cevat Kar'a ait pastanenin odunluk olarak kullanılan alanda meydana geldi. Odunların yandığını ve alev yükseldiğini gören Cevat Kar ve pastane müşterileri müdahale etmeye çalışırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Odunlar ve park halindeki 3 tekerlekli motosiklet tamamen yandı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.