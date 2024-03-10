Yol ulaşıma kapandı

Van, Başkale ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta, İran sınırındaki Sualtı Mahallesi yolu, 2 gün önce düşen çığ nedeniyle kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 gün süren çalışması sonucu yol, yeniden ulaşıma açıldı. Sualtı Mahallesi muhtarı Yakup Akkaya, yüksek rakımlı bölgede kışın sürekli çığ düştüğünü söyledi. Ekiplerin seferber olduğunu belirten Akkaya, "Mahallemizin yolu, çığ bölgesi. Kış aylarında zorunlu olmadıkça kullanmıyoruz. Dün ilçeye gelmek için yola çıktık. Bir süre sonra baktık ki yola çığ düşmüş. Çok şükür olumsuz bir durum yok. Köye geri dönüp, ekiplere haber verdik. Bugün hava müsait olunca çalışmalar başlatıldı. Kar kalınlığı çığ yatağında 5 metreyi bulmuş durumda. İş makineleri, yolu tekrar açtı. Ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.