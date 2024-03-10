TIR’ın arkasında tehlikeli yolculuk

Batman-Diyarbakır Çevre Yolu'nda bir kişi, yağmurlu havada plakası öğrenilemeyen dorsesiz TIR’ın arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir hafif ticari aracın da TIR’ın arkasında dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü.