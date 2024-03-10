- Asayiş

TIR’ın arkasında tehlikeli yolculuk

Batman’da yağmurlu havada TIR’ın arkasına tutunan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TIR’ın arkasında tehlikeli yolculuk
TIR’ın arkasında tehlikeli yolculuk
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Batman-Diyarbakır Çevre Yolu'nda bir kişi, yağmurlu havada plakası öğrenilemeyen dorsesiz TIR’ın arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir hafif ticari aracın da TIR’ın arkasında dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü.

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10 Mar 2024 - 13:24 DHA Batman- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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