1876 uyuşturucu hap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin kumaş deposunda yaptığı aramada, çuval içerisinde 1876 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucudan elde edilen 11 bin 265 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesinde Salim Ç.’ye ait hurda kumaş deposunda yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada

çuval içinde 1876 uyuşturucu hap ile deponun yazıhane bölümünde kanepe içinde bir av tüfeği ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 265 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan Salim Ç. ile eşi S.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Ç., çıkarıldığı hakimlikte tutuklanırken eşi S.Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.