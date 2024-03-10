Kolon kanserine dikkat çekti

Özel Hayat Hastanesi, toplumda yaygın olarak karşılaşılan hastalıklara karşı kamuoyunu bilgilendirme, farkındalık oluşturma amacıyla bilgilendirme seminerlerini sürdürüyor. ‘Kolon Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında, televizyon sunucusu Zahide Yetiş’in moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik ile Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, kolon kanseri, önleme ve tedavi yöntemleri ile kolonoskopi hakkında bilgiler verdi. Hastanenin çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Türkiye’de ve dünyada gittikçe artan kolon kanserine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Özel Hayat Hastanesi olarak verdikleri sağlık hizmetlerinin yanı sıra çeşitli hastalıklara karşı bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile öncülük ettiklerini belirten Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Kolon kanseri de önlenebilir bir hastalıktır. 45 yaştan sonra kolonoskopiyi öneriyoruz. Bu hastalığın en önemli önleyicileri kolonoskopi ve yaşam tarzıdır. Bu hastalığı önlemek ve yenmek elimizde” dedi.

‘HEMOROİD İLE KOLON KANSERİNİN BELİRTİLERİ KARIŞTIRILABİLİYOR’

Zahide Yetiş’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, kolon kanseriyle ilgili bilgiler veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, kolon kanserine yol açan etmenler arasında ırsiyet ve yaşam tarzı gibi etmenlerin yer aldığını söyledi. Sadece ailesinde kolon kanserine yakalananlarda değil, yakınlarında bu hastalığın görülmediği kişilerde de riskin bulunduğunu belirten Op. Dr. Servet Yetgin, “Kolonoskopi ve şüpheli hallerde doktor kontrolü, erken teşhis açısından çok önemli. Özellikle hemoroid hastalığının belirti ve etkileri kolon kanserine çok yakın. Hemoroitle bu hastalığın belirtileri karıştırılabiliyor. Bu yüzden belirtiler dahilinde vakit kaybetmeden doktor kontrolünün gerçekleştirilmesi erken tanıyı ve tedaviyi kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Kolon kanserini önlemek için günlük yaşantıda dikkat edilmesi gerekenleri de sıralayan Op. Dr. Servet Yetgin, “Düzenli ve sağlıklı beslenme bağırsak sisteminin korunması için çok önemli. Sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketimi, sigara ve alkolden uzak durulması, obeziteye karşı önlem almak, kolon kanserine yakalanma riskini azaltmaktadır” dedi.