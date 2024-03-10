10 Mar 2024 - 13:06 - Gündem

"Saldırılarda 31 bin 45 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 45 sivilin hayatını kaybettiğini, 72 bin 654 sivilin ise yaralandığını duyurdu.