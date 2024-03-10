ABD Başkanı Biden, NBC televizyonuna verdiği röportajda İsrail-Hamas savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, “Olan şu ki, İsrail'i savunma ve Hamas'a yönelik strateji izlemeye devam etme hakkı var. Ancak, yapılan eylemlerin bir sonucu olarak kaybedilen masum hayatlara daha fazla dikkat etmelidir. İsrail'e yardım etmekten çok zarar veriyor. Bence bu büyük bir hata. Bu yüzden bir ateşkes görmek istiyorum, büyük bir esir değişimi ile birlikte. Ramazan ayına giriyoruz ve hiçbir şey olmamalı” dedi.
- Dünya
"İsrail’e zarar veriyor "
ABD Başkanı Joe Biden, ABD televizyonuna verdiği röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail’e yardımdan çok zarar verdiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.