- Dünya

"İsrail’e zarar veriyor "

ABD Başkanı Joe Biden, ABD televizyonuna verdiği röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail’e yardımdan çok zarar verdiğini söyledi.

"İsrail’e zarar veriyor " mask

ABD Başkanı Biden, NBC televizyonuna verdiği röportajda İsrail-Hamas savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, “Olan şu ki, İsrail'i savunma ve Hamas'a yönelik strateji izlemeye devam etme hakkı var. Ancak, yapılan eylemlerin bir sonucu olarak kaybedilen masum hayatlara daha fazla dikkat etmelidir. İsrail'e yardım etmekten çok zarar veriyor. Bence bu büyük bir hata. Bu yüzden bir ateşkes görmek istiyorum, büyük bir esir değişimi ile birlikte. Ramazan ayına giriyoruz ve hiçbir şey olmamalı” dedi.

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10 Mar 2024 - 12:53 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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