Yılmaz, yeni dönem projelerini tanıttı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısı ile yeni dönem projelerini tanıttı. Toplantıya eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Ayhan Salman, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya katıldı. Tanıtım toplantısı öncesinde konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, “Biz her zaman taş üstünde taş koymanın derdinde olduk. Her zaman daha fazlasını yapabiliriz. Oktay Başkanımız da dedi ki, ‘Daha fazlası var’. Size daha fazlasını yapmak için gücümüz var, enerjimiz var, gayretimiz var. Bizim bu gayreti göstermek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizler bizim yanımızda olursanız, Oktay Başkanımızı da değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Başkanımızı da yalnız bırakmazsanız, onunla yol yürürseniz, biz çok daha farklı bir Yıldırım’ı sizlerin huzuruna getirebileceğimize, size layıkıyla hizmet edebileceğimize inanıyorumö diye konuştu.

‘YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI ANLATMAYA BU PROGRAM YETMEZ’

Görevde olduğu süre içerisinde hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da göreve geldikleri günden beri, Yıldırım için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, “Bu şehrin en temel ihtiyaçları için her alanda ciddi atılımlar yaptık ve projeler geliştirdik. Kentsel dönüşümden ulaşıma, yeşil alanlardan sosyal yaşam alanlarına, eğitimden istihdama, altyapı çalışmalarından sağlık projelerine, kültürel faaliyetlerden sosyal destek çalışmalarına kadar, öncelikli birçok konuda çözümler ürettik. Görev süremiz boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen ekonomik kriz ve ülkemizi derinden sarsan yüzyılın felaketine rağmen, Yıldırım için üretmeye devam ettik. 5 yılda Yıldırım’ın her köşesinde, çok yönlü işler yaptık. Gecemizi gündüze kattık. Yapılan tüm bu çalışmaları anlatmak için bu program yetmezö dedi.

'İHYA EDİLEN BİR ŞEHİR TASAVVURUMUZ VAR'

Yılmaz, “İnsan, kendi medeniyet tasavvuru perspektifinde bir mekan ve bir şehir inşa eder. İnşa olunan bu mekanlar, insanların karakterine etki ederek yeni bir insan inşa eder. İnsan ile mekan arasında birbirini besleyen ve dönüştüren bir etkileşim vardır. Osmanlı insanı, Osmanlı şehrinde yetişmiştir. Yıldırım’ın çocukları Uyumayan Kütüphaneleri’nde, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’nde ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde, medeniyetimizin yeni yüzleri olarak yetişecekler. Atılan adımları bir anlam bütünü içinde inşa etmek, yapılan mekanların gerçek amaçlarına tam manası ile hizmet edebilmesi için gayret etmek, yani bizim sadece inşa edilen değil, aynı zamanda ihya edilen bir şehir tasavvurumuz var. Peki bu şehir tasavvurumuzu nasıl ifadelendiriyoruz. Bunun için bir şehir markalaması çalıştıkö ifadelerini kullandı.

'KADINLARIMIZA DA ÇOK GÖREV DÜŞÜYOR'

Yeni dönemde, Yıldırım Teknopark ve Şehir Kuluçka Merkezi, Yıldırım Yapay Zeka Merkezi, Yıldırım E-Spor Merkezi, Stüdyo Yıldırım gibi projeleri hayata geçireceklerini belirten Yılmaz, spora ve kadın istihdamına öncelik vereceklerine dikkat çekerek, “Şehrimiz kupa ve madalyalar ile parlasın diye, spora gönül vermiş her bir hemşehrimizin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz. Gençler de azimle ve kararlılıkla antrenmanlara katılıp, bu şehre yeni başarılar kazandırmak için alın teri dökecekler. Kadınlarımıza da çok görev düşüyor. Biz bu şehri marka bir değer yapmak için yeni kooperatifler açmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız da burada üretime destek olacak ve marka değeri kazandıracak coğrafi işaretli ürünlere imza atacak. Hep birlikte parlayan bir marka şehir inşa edeceğizö diye konuştu.

Zaman Medeniyet Müzesi, Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi, Yazarlık Akademisi, Yıldırım Bilgi ve Hikmet Evi, Yıldırım Külliyesi Sosyal Yaşam Alanları oluşturarak sanat alanında da ilçede kalkınma sağlayacaklarını belirten Yılmaz, “Yıldırım’ımızda sanatı ve sanatçıları destekliyoruz. Belediyemizin verdigˆi tiyatro egˆitimini alan gençler, kazandıkları yeteneklerini olus¸turacagˆımız gezici bir kumpanyada sergileyebilecek. Bu kumpanya, özellikle yaz aylarında ilçemizde gezici bir otobüs ile tüm mahallelerimize gidecek ve sokaklarda tiyatro oyunları oynayacak. Tiyatro akademisi ögˆrenciler yetis¸tirecek. Yıldırımlı gençlerimizin eser sahneleyecek kadar yetis¸mesine imkan sagˆlayacak bir akademi kuruyoruz. Bir sanat olarak tiyatroyu, Yıldırım’da tüketilen degˆil üretilen içerik konuma getirecegˆizö dedi.

'FARKLI BELEDİYELER İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Yılmaz, projelerini anlattığı konuşmasına şöyle devam etti: “Emir Sultan Hazretleri’nin ruhaniyetiyle mayalanmıs¸ Bursa’nın, 500 yıllık soyut ve somut hatıralarını gün yüzüne çıkarmak için Emir Buhari Kültür Merkezi’nin yanında bulunan tarihi hamamı Emir Sultan Hatıra Müzesi olarak projelendiriyoruz. Tüm ziyaretçilerin anlayacagˆı s¸ekilde, modern tasarım ve sergileme yöntemleri, görsel, is¸itsel teknolojiler ile çes¸itli materyaller yardımıyla, tarihi hamam kısmında özel bir sergi alanı olus¸turacagˆız. Yıldırım’ımızda sokak sanatçılarına fırsat vermek ve hems¸ehrilerimizin yas¸am alanlarını renklendirmek amacıyla, belediyemizce belirlenen noktalarda sokak sanatçı kös¸eleri kuracagˆız. Sanatçılarımız bu alanlarda sanatlarını rahatlıkla icra edebilecek. İlçemizde modern sanatlar, konsept sergiler içeren ve bölgesel sanatçılarımıza sergi alanı imkanı sunan bir galeriyi hizmete alacagˆız. Bu proje kapsamında dijital sanat galerileri ve farklı belediyeler ile is¸ birligˆi yapacagˆız. Böylelikle kültür ve sanat ile dolu ugˆrak noktası olan bir mekanı Yıldırım’ımıza kazandırmıs¸ olacagˆız.ö

'İLÇEMİZİN SOSYAL YAŞAMINA YENİ BİR SOLUK GELECEK'

Yılmaz konuşmasının devamında, Matematik Evi, Yıldırım Dil Kafe, Grafiti Sokağı, çocuklar için eğitici sokaklar ve festivaller yapacaklarını vurgulayıp, ilçeye yeni spor merkezleri, kamp alanları, engelsiz yaşam merkezi kazandıracaklarını ifade ederek şunları söyledi: “Yıldırım’a 21 bin metrekarelik bir kongre ve kültür merkezi kazandırıyoruz. Proje çalışmaları ve yer tahsisi tamamlanan tesiste, 850 kişilik çok amaçlı salon, 300 kişilik seminer salonu, 250 kişilik 2 adet nikah salonu, 2 bin metrekarelik ticaret alanı, 400 araçlık otopark, kütüphane, fuaye alanı yer alıyor. Tesis açıldığında ilçemizin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Geçmişten günümüze taşınan Anadolu’nun izlerini kültür evimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Erzurum Kültür Evi’nin içerisinde yer alacak toplantı salonu, restoran, çok amaçlı salon, yöresel halk dansları salonu ve idari ofisleri hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız.ö

İlçe sakinlerine özel Yıldırım kart oluşturacaklarını da söyleyen Oktay Yılmaz, “İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik, Yıldırım Destek Kartı hizmeti veriyoruzö dedi.