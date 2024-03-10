- Kültür & Sanat

Mahmut Orhan sahne alacak

Mahmut Orhan, “Revo” isimli yeni görsel/işitsel projesi ile İstanbul'da sahne alacak.

Mahmut Orhan sahne alacak mask

Mahmut Orhan, “Revo” isimli yeni görsel/işitsel projesi ile İstanbul'da sahne alacak. Bu ay yayınlanacak olan ve "Pangea" isimli albümü sonrası başlayacağı yolculuğun Türkiye’deki ilk durağı, 7 Haziran Cuma günü KüçükÇiftlik Park olacak.

Uzun zamandır dünya turnesinde olan, New York, Londra, Paris, Los Angeles, Miami, Mexico City, Toronto, Montreal gibi dünya başkentlerindeki Sold-out performansları ve Coachella, Ultra Music Festival, Arts of Wild, Zamna Tulum sahneleri ile adından söz ettiren sanatçının, yeni projesinin konser biletleri bubilet.com.tr’den satışa çıktı.

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10 Mar 2024 - 12:27 DHA - Kültür & Sanat

Mahreç  Dha Ajansı

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