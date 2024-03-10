Mahmut Orhan sahne alacak

Mahmut Orhan, “Revo” isimli yeni görsel/işitsel projesi ile İstanbul'da sahne alacak. Bu ay yayınlanacak olan ve "Pangea" isimli albümü sonrası başlayacağı yolculuğun Türkiye’deki ilk durağı, 7 Haziran Cuma günü KüçükÇiftlik Park olacak.
Uzun zamandır dünya turnesinde olan, New York, Londra, Paris, Los Angeles, Miami, Mexico City, Toronto, Montreal gibi dünya başkentlerindeki Sold-out performansları ve Coachella, Ultra Music Festival, Arts of Wild, Zamna Tulum sahneleri ile adından söz ettiren sanatçının, yeni projesinin konser biletleri bubilet.com.tr’den satışa çıktı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.