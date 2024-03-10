Eğitimi biten, Davulcular Ramazan'a hazır

İstanbul Avcılar''da Ramazan ayında görev yapacak 22 davulcu, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ramazan davulcuları Avcılar'daki 10 mahallede görev yapacak.

Avcılar Belediyesi, ilçedeki 10 mahallede Ramazan ayında sokaklarda davul çalmak için başvuruda bulunan 22 ismi belirledi. Eğitimlerini tamamlayan davulcular, kimliklerini almak için Avcılar Belediyesi önünde toplandı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ramazan davulcularına kimlik ve yelek dağıtımından sonra iyi görevler diledi. Hançerli, " Ramazan ayı başlıyor.Ramazan ayımızın geleneksel özelliklerinden biri de mahalle davulcuları. Davulcular eğitimlerini aldılar sertifikalarını hazırladık. Görevlerine hazırlar. Şimdiden Ramazan ayının ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını, tutulan oruçlaırn Allah katında kabul olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız mahallelerde vatandaşlarımızın oruca kalkması için geleneksel şekilde maniler söyleyerek dolanacaklar "diye konuştu.