Ramazanda indirimli et ve kıyma satacak

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki üreticilerden temin edilen et ürünleri, 11 Mart Pazartesi gününden itibaren ramazan ayı boyunca Başkent Market şubelerinde satışa sunulacak.
GİMAT, Batıkent, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Kızılay, Şafaktepe ve Etimesgut Başkent Market şubelerinde, 10.00-17.00 saatlerinde kıyma 369, kuşbaşı 379 ve dana sucuk 309 liradan satılacak.
Alışverişte, Başkent Kart ve kredi kartı da kullanılabilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.