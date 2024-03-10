Saldırıya dair açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Mehmet Altınöz, “Arnavutköy ilçemizde Hadımköy seçim büromuzun yakınında ilçenin seçim kampanyasında değerlendirmiş olduğumuz araçlarımızdan bir tanesinin kurşunlanmış olduğunu öğrendik. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bizim hareketimize, davamıza yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar bizim gücümüzü hiçbir zaman kıramaz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaları da en ufak bir sekteye uğratamaz. Aksine heyecanımızı, azmimizi artırır” diye konuştu.

Dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı. Mahallede seçim koordinasyon merkezinin açılışı için bekleyen araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla 3 el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın şoför tarafında bulunan camına isabet etti. Cam kırılırken, o sırada araçta oturan şoför saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırıya ilişkin partinin İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz ve Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey açıklamalarda bulundu.

“BİZDEN BAŞKA TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE HAZIR OLAN HİÇBİR PARTİ YOKTUR”

Saldırıya ilişkin Altınöz, “Biz olayı duyar duymaz değerli belediye başkan adayımızı aradık. Kendisinden durumla alakalı bilgi aldık. Arnavutköy ilçemizde Hadımköy seçim büromuzun yakınında ilçenin seçim kampanyasında değerlendirmiş olduğumuz araçlarımızdan bir tanesinin kurşunlanmış olduğunu öğrendik. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bizim hareketimize, davamıza yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırılar bizim gücümüzü hiçbir zaman kıramaz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaları da en ufak bir sekteye uğratamaz. Aksine heyecanımızı, azmimizi artırır. Arkada yazan ‘Türkiye’yi yönetmeyi, Dünya’yı değiştirmeye hazırız’ yazısını bu saldırıyı yapanların çok iyi anladığını biliyoruz. Bizden başka Türkiye’yi yönetmeyi, dünyayı değiştirmeye hazır olan hiçbir parti, ideoloji ve görüş yoktur. İşte o biziz. Paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamaya geliyoruz. Paylaşımda ve yönetimde adaleti bizden başka kimse sağlayamaz. Bizim partimizin güçlenmesi, yükselmesi özellikle de yerel seçimlerde sahada görmüş olduğunuz hava, bazılarını rahatsız etti. Ama kim rahatsız olursa olsun hiçbir zaman davamızdan dönmeyeceğiz. Çalışma hızımızı artırarak 31 Mart’a doğru gideceğiz. 31 Mart’ta da sandıklardan Yeniden Refah Partisi’nin oylarını patlatacağız inşallah” dedi.

“TEŞKİLATIMIZIN MORALİNİ, MOTİVASYONUNU HİÇ KİMSE KIRAMAZ”

Bu yapılan saldırının faillerinin bir an önce başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül tarafından derhal bulunmasını da talep etmekte olduklarını söyleyen Altınöz, “Teşkilatımızın moralini, motivasyonunu hiç kimse kıramaz. Biz İstanbul’da 39 ilçemizde ve büyükşehirde seçim çalışmalarımızı hummalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Görmüş olduğumuz teveccüh gerçekten muazzam. Vatandaşımızın Refah’ın vakti geldi diyor. Buraya gelmeden önce yine bir programdaydık. Çok değerli bir abimiz ‘Aslında Refah’ın vakti çoktan geldi ama 31 Mart’ta sandığa yansıyacak’ dedi. Bu ifade aslında şu anda 85 milyonun hislerine tercüman olmuş bir ifadedir. Kim olursa olsun, saldırı nereden gelirse gelsin biz Refah partisi olarak başta Genel Başkanımız Fatih Erbakan ile sahalarda olmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye’de değil hem İslam aleminde hem de dünyanın yeni bir dünyaya çevrilmesinde de çok hayırlı hizmetlerimiz olacak. Paylaşımda ve yönetimde de çok hayırlı hizmetlerimizin olacağını ancak bizlerin ve buradaki teşkilat mensuplarımızın sağlayacağını buradan hem iç güçlere hem dış güçlere ifade ediyoruz” diye konuştu.

“SAHADA EN AKTİF VE EN TEŞKİLATLI ÇALIŞAN PARTİ YENİDEN REFAH PARTİSİ”

Altınöz, “Çalışmalarımız yüksek bir tempoda devam ederken bu saldırılardan dolayı vitesimizi biraz daha yükseltmemiz lazım. Değerli başkanım biz 7 gün 24 saat değil de 7 gün 20 saat esasına göre çalışıyorduk. Çünkü 4 saat uyku bize yetiyor diyorduk. Artık 7 gün 24 saat esasına göre çalışmamız gerekecek. İnşallah 31 Mart’a 21 gün kaldı. 21 gün içerisinde sıkı bir şekilde çalışacağız. Tüm teşkilatımızla birlikte İstanbul’da ana kadememizden 15 bin kişiyle yan kollarımızla birlikte meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz de dahil partimizin her üyesi dahil olmak üzere 100 bin kişilik kadroyla çalışıyoruz. Şu anda sahada en aktif ve en teşkilatlı çalışan parti Yeniden Refah Partisi’dir. Bazı partiler gibi bizim arkamızda havalı ve paralı güçler yok. Bizim arkamızda medya gücü, holding gücü, dış güçler yok. Bizim arkamızda bizim gidip oy talebinde bulunduğumuz destek istediğimiz bu ülkenin aziz evlatları var. Aynı zamanda bizim samimi, ihlaslı teşkilat mensuplarımız var. En büyük gücümüz teşkilatımız. Bu teşkilatımızla birlikte Türkiye’yi yönetmeye ve dünyayı değiştirmeye hazırız sloganını hayata geçirecek tek parti vardır. O da yeniden Refah Partisidir, milli görüştür. Hem dosta güven hem de düşmana korku vermek için ne yaparsanız yapın, davamızdan asla dönmeyeceğiz diyorum. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Milim taviz vermeyeceğiz. Gece gündüz çalışacağız Ankara’da kazanacağız. İstanbul’u da kazanacağız” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK ARKADAŞIMIZIN DAHA ÇOK GAYRET GÖSTERECEĞİNİN IŞIĞINI GÖZLERİNDE GÖRDÜK”

Yeniden Refah Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey ise “Hadımköy irtibat ofisimizde düzenlemeler yaparken bizler o bölgeye sevk olunduk. O esnada mevcut seçim arabalarımızdan bir tanesine içerisinde şoför olmasına rağmen nereden geldiği belli olmayan camların çatladığı iki el ateş edildi. Olayın sevindirici tarafı şoför arkadaşımızda herhangi bir zararın olmaması. Çok şükür, bunun için sevinçliyiz. Tabii bu saldırıyı kınıyoruz. Her şeyden önce 21 günlük bir süre var. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Genel Başkanından üyesine kadar ziyaret eden insanlarız. Kılı kırk yararız. Kimseye bir zararımız yok. Böylesi bir şeyin bizlere yapılması bizi üzmüştür. Ama tam tersi bir nevide kamçılandık. Birçok arkadaşımızın bu saatten sonra daha çok gayret göstereceğinin ışığını gözlerinde gördük. Sağ olsun kıymetli büyükşehir belediye başkan adayımız duyar duymaz bizler aradı. Hem geçmiş olsun hem de yanımızda olduğunu göstermek için ziyaret ediyorlar. Kendisine ve ekibindeki bütün kardeşlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.