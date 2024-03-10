Otomobil hırsızı yakalandı

İstanbul’da park halindeki 9 otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki otomobilleri çalan 2 şüphelinin peşine düştü. Yapılan soruşturmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Görüntülerde 2 şüphelinin sokakta yürürken gözlerine kestirdikleri otomobilleri çalarak kaçtıkları görüldü. Polis kimliklerini tespit ettiği Ayhan D. ile Mehmet Zeki O.’yu gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Ayhan D.’nin daha önce de benzer suçlardan 35 suç kaydı olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada 9 otomobil çaldıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.