- Asayiş

Kumluca'da kaza, hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Gülistan A., hayatını kaybetti.

Kumluca'da kaza, hayatını kaybetti
Kumluca'da kaza, hayatını kaybetti
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan S.S. yönetimindeki 07 BGP 543 plakalı otomobil, Gülistan A.'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülistan A. yola savrulurken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni, Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S.  ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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10 Mar 2024 - 11:41 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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