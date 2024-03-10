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11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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10 Mar 2024 - 11:36 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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