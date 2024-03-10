İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmatı ile ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti. 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.