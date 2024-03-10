Silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmatı ile ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti. 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.