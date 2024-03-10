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Silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı mask

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmatı ile ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti. 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

# ile, edildi, şüpheli, TABANCA, İzmir

10 Mar 2024 - 11:31 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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