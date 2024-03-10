- Yaşam

30 köy yolu kardan kapandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

30 köy yolu kardan kapandı mask
30 köy yolu kardan kapandı
30 köy yolu kardan kapandı
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Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde sabah iş yerlerini açanlar küreklerle biriken karları temizledi. Belediye ekipleri kapanan mahalle yollarını açılması için, İl Özel İdare ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İlçede oturanlardan Nail Özyıldırım, "Kışımız geri geldi, sefalar getirildi. Bugün Mart’ın 10’u ve yarım metre kar yağdı. Hayırlısı olsun İnşallah" dedi.

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10 Mar 2024 - 11:25 DHA Bingöl- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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