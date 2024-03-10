30 köy yolu kardan kapandı

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde sabah iş yerlerini açanlar küreklerle biriken karları temizledi. Belediye ekipleri kapanan mahalle yollarını açılması için, İl Özel İdare ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İlçede oturanlardan Nail Özyıldırım, "Kışımız geri geldi, sefalar getirildi. Bugün Mart’ın 10’u ve yarım metre kar yağdı. Hayırlısı olsun İnşallah" dedi.