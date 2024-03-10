Rusya enerji tesislerini vurdu

Gazeteci İsmet Yüksel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yüksel şu ifadelere yer verdi;

"Bu gece Rusya Kursk bölgesinde İHA bir petrol deposunu vurdu. Ayrıca Khanty-Mansiysk bölgesinde de ana gaz boru hattı patladı. Rusya medyasına göre, her zaman olduğu gibi Ukrayna vurmadı, patlatmadı. Büyük bir dikkatsizlik yüzünden patlamalar oluyor. Ah şu sigara izmaritleri"