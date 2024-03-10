- Dünya

Rusya enerji tesislerini vurdu

Gazeteci İsmet Yüksel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Rusya Kursk Bölgesinde İHA petrol deposunu vurdu.

Rusya enerji tesislerini vurdu
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Gazeteci İsmet Yüksel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yüksel şu ifadelere yer verdi;

"Bu gece Rusya Kursk bölgesinde İHA bir petrol deposunu vurdu. Ayrıca Khanty-Mansiysk bölgesinde de ana gaz boru hattı patladı. Rusya medyasına göre, her zaman olduğu gibi Ukrayna vurmadı, patlatmadı. Büyük bir dikkatsizlik yüzünden patlamalar oluyor. Ah şu sigara izmaritleri"

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10 Mar 2024 - 11:13 - Dünya

Mahreç  Zehra Önen

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