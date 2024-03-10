- Asayiş

Otomobil bariyerlere çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı mask

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.mE.Ç. idaresindeki 42 APM 005 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu 125. kilometresi Ömeranlı Mahallesinde sünücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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10 Mar 2024 - 11:19 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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