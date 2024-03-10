Başbakan Sanchez’den Filistin açıklaması

İspanya Başbakanı Sanchez, söz konusu kararını ‘ahlaki inançtan dolayı’ verdiğini vurgulayarak, “İspanya'nın Filistin devletini tanımasını teklif edeceğim. Bunu ahlaki bir inançla, haklı bir dava için ve iki devletin, İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapıyorum” dedi.
Geçtiğimiz hafta İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ateşkesten sonra Filistin’in resmi olarak tanınabileceğini söylemişti. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin’in devlet olarak tanınmasının Fransa için bir ‘tabu’ olmadığını söylemişti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.