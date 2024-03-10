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Başbakan Sanchez’den Filistin açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin kuzeyindeki Bilbao kentinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin’in bir devlet olarak tanınması için parlamentoya teklif sunacağını söyledi.

Başbakan Sanchez’den Filistin açıklaması mask

İspanya Başbakanı Sanchez, söz konusu kararını ‘ahlaki inançtan dolayı’ verdiğini vurgulayarak, “İspanya'nın Filistin devletini tanımasını teklif edeceğim. Bunu ahlaki bir inançla, haklı bir dava için ve iki devletin, İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşayabilmesinin tek yolu olduğu için yapıyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ateşkesten sonra Filistin’in resmi olarak tanınabileceğini söylemişti. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin’in devlet olarak tanınmasının Fransa için bir ‘tabu’ olmadığını söylemişti.

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10 Mar 2024 - 10:49 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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