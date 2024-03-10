- Asayiş

Niğde'de 32 firari hükümlü yakalandı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 firari yakalandı.

Niğde'de 32 firari hükümlü yakalandı mask

Altunhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak- 8 Mart tarihleri arasında arana kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, aranması bulunan 16 ve para cezası bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

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10 Mar 2024 - 10:45 AA Niğde- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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