Niğde'de 32 firari hükümlü yakalandı

Altunhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak- 8 Mart tarihleri arasında arana kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, aranması bulunan 16 ve para cezası bulunan 1 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.