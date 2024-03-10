Sakarya'da DEAŞ Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleri ile çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu" dedi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.