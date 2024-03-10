TÜRÇEV'in 30. yıl kutlaması

Başta Mavi Bayrak olmak üzere 1993'ten bu yana sürdürülebilir kalkınma için eğitim amacına yönelik uluslararası Eko-Okullar, Okullarda Orman ve Çevrenin Genç Sözcüleri ile sürdürülebilir turizme katkı sunan uluslararası Yeşil Anahtar programlarının yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası fonlu projelerle toplumda çevre farkındalığı oluşturmak üzere çalışmalar yürüten TÜRÇEV, 30'uncu kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen törenle kutladı.

Vakfın çalışmalarını anlatan video gösterimiyle başlayan törenin açılış konuşmasını TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş gerçekleştirdi.

Ateş, çevre konularındaki farkındalığın ve bilincin artırılması konusunda en büyük gücün eğitim olduğunu belirterek, "Eğitime çok önem vereceğiz. Bu konuda hocalarımıza, medyamıza çok büyük önem düştüğüne inanıyoruz. Eğitim, eğitim yine eğitim diyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından, vakfın 30 yıllık süreçte birlikte çalıştığı 45 kişi, kurum ve kuruluş ile vakfın çalışmalarına en fazla yer veren medya kuruluşlarına teşekkür plaketlerinin sunulduğu ödül törenine geçildi.

AA Çevre Haberleri Müdürlüğü, vakfın çalışmalarını kamuoyuna en fazla aktaran medya kuruluşlarından biri olması dolayısıyla ödül alırken, teşekkür plaketini, Ateş, AA muhabiri Biriz Özbakır'a takdim etti.

Ödüle alan başlıca kişi ve kurumlar şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara HiltonSA Genel Müdürü Cemal Hoşgül, TRT Haber, TRT Radyo Haber, Çevre Tv ve Kanal B Güne Bakış Programı.

Tören, müzik dinletisinin ardından sona erdi.