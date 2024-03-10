ABD ordusu Gazze’ye yardım yaptı

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 9 Mart 2024 tarihinde saat 14.18'de ( Gazze saatiyle) Kuzey Gazze'ye bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyonda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçakları ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı. ABD C-130'ları 41 bin 400'den fazla gıda paketini ve 23 bin şişe suyu büyük bir ihtiyaç bölgesi olan Kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardıma erişimini sağladı” denildi. Açıklamada, yardımların devam etmesinin planlandığı vurgulandı.