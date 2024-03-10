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ABD ordusu Gazze’ye yardım yaptı

ABD Merkez Komutanlığı’na bağlı C-130 uçakları, dün Gazze’ye havadan yardım yaptı. Açıklamada, 41 binden fazla gıda paketi ve 23 binden fazla su şişesinin Gazze’ye ulaştırıldığı ifade edildi.

ABD ordusu Gazze’ye yardım yaptı mask
ABD ordusu Gazze’ye yardım yaptı
ABD ordusu Gazze’ye yardım yaptı
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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 9 Mart 2024 tarihinde saat 14.18'de ( Gazze saatiyle) Kuzey Gazze'ye bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyonda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçakları ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı. ABD C-130'ları 41 bin 400'den fazla gıda paketini ve 23 bin şişe suyu büyük bir ihtiyaç bölgesi olan Kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardıma erişimini sağladı” denildi. Açıklamada, yardımların devam etmesinin planlandığı vurgulandı.

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10 Mar 2024 - 10:24 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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