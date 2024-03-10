ABD gemisi Gazze’ye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye yardım ulaştırmak için geçici liman inşa edileceğini açıklamasının ardından General Frank S. Besson gemisi, Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı. Geminin limanı inşa etmek için malzeme taşıdığı ifade edildi.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “9 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlayacağını açıklamasından 36 saatten kısa bir süre sonra, ABD Ordu Gemisi (USAV) General Frank S. Besson, Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrılarak Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktı. Bir lojistik destek gemisi olan Besson, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir liman kurmak için ilk ekipmanı taşıyor” denildi.

HUSİLERİN İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

CENTCOM ayrıca dün 04.00 ile 09.00 arasında ABD ve koalisyon gemilerinin 28 insanız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, “Sabah boyunca devam eden çatışmaların ardından, ABD ve Koalisyon güçleri saat 04.00 ile 09.00 arasında toplam en az 28 adet insansız hava aracını düşürdü. 9 Mart sabahı 08.20'de gerçekleşen saldırıda hiçbir ABD veya Koalisyon Donanması gemisi zarar görmedi ve ticari gemilerden de herhangi bir hasar raporu gelmedi” ifadeleri kullanıldı.