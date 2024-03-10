Sulama kuyularının elektrik panosu çalındı

Kızılören ilçesi Akyaka mevkiinde bulunan mülkiyeti DSİ'ye, kullanım hakkı Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi'ne ait olan ve bölgedeki 2 bin dekar alanın sulamasını yapan 5 kuyuya ait elektrik panosunun içerisindeki sigorta, kablo, elektrik sayaçları ve diğer malzemeler çalındı. Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Kızılören Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, DSİ yetkililerine zarar tespiti yaptırdı. Meydana gelen zararın 300 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı Yusuf Akpınar şikayetçi oldu. Benzer birçok suça da karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin Isparta merkezde yakaladığı ve savcılık soruşturması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

'OCAKTA BİR ŞEY YOKTU ŞUBATTA ÇALINDI'

Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, "Ocak ayının 25'inde ben buraları kontrol ettim. Her şey yerli yerindeydi. Şubat ayının ortalarında tekrar kontrole geldiğimizde her şey çalınmış. Hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Bunların mülk sahibi DSİ ama işletmesi Sulama Birliği'ne ait. Bu kamuya olan zarar. Şu anda 5 panomuz boşaltıldı. Kimini panosu ile birlikte götürmüş, kiminin saati gitmiş, kimisinin kablolarını da kesmiş götürmüş. Şu andaki zararımız 300 bin lira" dedi.