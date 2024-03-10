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Şarkışla'da MHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Şarkışla ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Şarkışla'da MHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı mask
Şarkışla'da MHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı
Şarkışla'da MHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı
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MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Şarkışla ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Özyürek, açılışta yaptığı konuşmada, partisinin Şarkışla Belediye Başkan adayı Necmettin Mermer'e destek istedi.

DEM Parti'yi eleştiren Özyürek, "Biliniz ki onlar var ya onlar bizim bayrağımızı yok sayıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek ve parçalamak istiyorlar. DEM Parti'ye karşı MHP'nin yiğit milletvekilleri ve Cumhur İttifakı'nın büyük temsilcilerine destek olmanızı istiyorum." dedi.

Cumhur İttifakı'nın ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren Özyürek, "Önce milli değerlerimize, bayrağa, vatana, ezana sahip çıkacağız. Sonra da Sivas'ın yıldızı, incisi olan Şarkışla'mızın daha da büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve en önemlisi de istihdamın önünü açabilmemiz için sizlerden destek istiyorum." diye konuştu. ​​​​​​​

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10 Mar 2024 - 10:04 AA Sivas- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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