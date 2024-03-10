5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.

Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.