Altınok: “Daha iyi hizmetlere imza atacağız"

Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayı Ahmet Özbek’in Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP MYK Üyesi Oğuz Yılmaz, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ülkü Efe Demirhan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, AK Parti Gençlik Kolları Gölbaşı İlçe Başkanı Recep Kelbat, AK Parti Kadın Kolları Gölbaşı İlçe Başkanı Gülden Koç, siyasi partilerin ilçe teşkilat yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı

“Üçlü olacağız, güçlü olacağız, hep birlikte Gölbaşı, Ankara olacağız”

Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen açılış töreninde ilk konuşmayı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptı. Başkan Şimşek “2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle aday gösterildik. Sizlerin de destekleriyle başkan olarak seçildik. O günden bugüne Gölbaşımızı adım adım hak ettiği yere getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bize inanın ve güvenin kimsenin hakkındı yedirmedik. Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açtık. Şimdi Allah nasip etti yeniden aday olduk. Şimdi büyükşehri de kazanacağız. Üçlü olacağız, güçlü olacağız, hep birlikte Gölbaşı, Ankara olacağız.” diye konuştu.

“Gölbaşı Cumhur İttifakı’nın vücut bulmuş hali”

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ise Gölbaşı’ndaki birlikteliğe dikkat çekerek “Devlet Bahçeli'nin selamını getirdim. Gölbaşı’nda şunu görüyoruz; Gölbaşı Cumhur İttifakı’nın vücut bulmuş hali. Ama şunun sözümü almak istiyorum, Turgut Altınok ve Ramazan Şimşek’e destek verecek misiniz? Sağda solda demlenenlere sandıkta gereken cevabı verecektir misiniz?” İfadelerini kullandı.

“Ramazan Şimşek’le koşar adım ilerlemeye devam edeceğiz”

Ankara’nın 5 yıllık dönemde kaybettiğini vurgulayan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de şunları söyledi: “31 Mart'a önümüzdeki 5 yılı belirleyecek bir döneme gidiyoruz. Ankara 5 yılda çok şey kaybetti, ışığını kaybetti. Şimdi hep birlik Ankara’nın bu makus talihini yenme zamanı geliyor. Mevcut belediye başkanı önceki dönemde söz verdiği projelerini her yerden kaldırdı. Ankaralı bunu hak etmiyor. Ankaralı hizmeti hak ediyor. Turgut Altınok’un başkanlığında Ankara bambaşka bir yere gelecek. Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı adayı da bellidir ve tekdir. O da Ramazan Şimşek’tir. Onunla beraber koşar adım ilerlemeye devam edeceğiz.”

Turgut Altınok “Destekleri arttıracağız”

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ise Ankara’da yapmayı planladıkları projeleri anlattı. Altınok “Büyükşehir Belediyesi olarak biz emeklimizi mağdur etmeyeceğiz. Her türlü desteği vereceğiz. Emeklilere bin lira değil 5000 lira vereceğiz. Ak Parti döneminde bütçenin yüzde 8'i yardımlara giderken şu an yüzde 4'e düştü. Yardımlar düştü. Çiftçinin yanında olacağız. Köylerimizden su bağlantı parası almayacağız. Köylerimizde suyun litre fiyatını 50 kuruşa indireceğiz. Mazot desteğini 500 litreye çıkaracağız. Fide desteğinde bulunacağız. Ankara yarının başkenti olacak. 400 lira et parası yerine 2500 lira yardım desteğinde bulunacağız. İsteyen istediği yerden alışverişini yapacak. 15 yaş altı öğrencilerimize toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ankara'da metro, otobüs 24 saat hizmet verecek. 31 Mart'ta Ankara kazanacak, Gölbaşı kazanacak. Aklımız fikrimiz Ankara'ya hizmet olacak” dedi.

“Gölbaşı’na metroyu getireceğiz”

Turgut Altınok, Gölbaşı’na yönelik projelerini de açıklarken “Gölbaşı’nın iki yakasını birleştirdik. Gölü temizledik, ölmekten kurtardık. Büyükşehir'in Gölbaşı’na yaptığı bir tane hizmeti varsa hakkının verelim. Gölbaşı’na sözleri vardı yaptı mı. Afişlerinde herkese eşit hizmet yapıyordu yaptı mı? Yapmadı. Afişlerinde başka yazıyor, yaptıkları başka. Gölbaşı belediye başkanımızın yaptığı bir sürü hizmetler var, büyük şehrin bütçesi ne Gölbaşı Belediyesi’nin hizmeti ne. Gölbaşı’na metroyu getireceğiz. Gölbaşına sanayi merkezi yapacağız. İstihdama katkı sağlayacağız. Gölbaşı’nda kanal sorunu diye bir problem olmayacak. Başkanımızla beraber daha iyi hizmetlere imza atacağız.” şeklinde konuştu.

Oyaca ve Karagedik’e ziyaret

Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışının ardından Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, MHP MYK Üyesi Oğuz Yılmaz, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, AK Parti Gençlik Kolları Gölbaşı İlçe Başkanı Recep Kelbat, Oyaca ve Karagedik’te Seçim İletişim Merkezi açılışlarına katıldı. Açılış törenlerinde vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği dikkat çekti.