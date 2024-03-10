Elektrikli bisiklet kazası: 3 yaralı

Dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, A.T. yönetimindeki 15 ABT 167 plakalı dört tekerlekli elektrikli bisiklet Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten boş arsaya düştü. Kazada sürücü A.T. ile birlikte kabin içinde sıkışan C.C. ve R.A. isimli kadınlar Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.