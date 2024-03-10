Cumhuriyet Akademisi'nde coşkulu açılış

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi açılışına katıldı. Yaşar, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı için Atatürk gençliğine yakışır bir eser bırakmak benim hayalimdi. Yıllar içinde olgunlaşan bu hayalimi bugün tam da 100’üncü yılına yetiştirerek gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Yaşamım boyunca Atatürk’ün gösterdiği hedefleri kendime rehber edindim. Hayatta ne başarırsam başarayım en büyük başarımı bu yoldan bir milim sapmamak olarak değerlendirdim. 100 Yılımıza böyle bir eser kazandırarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu topraklar için canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimize minnetimi göstermiş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

Atatürk gençliğine emanet ediyoruz

Konuşmasında Akademi hakkında bilgi veren ve “Sıra Sizde Gençler” diyen Başkan Yaşar, “Bıkkınlık, vazgeçmek, pes etmek yok. Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar. Safları sıklaştırın. Babalarınız, ağabeylerinizden beklemeyin. Sıra sizde. Bu karanlığı yırtıp atacak, bu ülkeye güneşi ve bereketi yeniden getirecek olan sizlersiniz. Kitaplarınız, türküleriniz, marşlarınız, al bayraklarınız ile karanlığın üzerine dalga dalga Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyeceksiniz. İşte şu gördüğünüz tesis kütüphanesi, tiyatro salonu, yabancı dil kursları, birbirinden vizyonist eğitim atölyeleri ile 100’üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi size olan inancımızın, güvenimizin nişanesidir. Bu tesis siz Atatürk gençliğine emanetimizdir” diye konuştu.

Paranın sahibi sizsiniz

Başkan Mansur Yavaş ise aynı heyecanla beş yıl daha elele vererek herkesin yaşadığı kentten mutlu olması için çalışacaklarını söyledi. Yavaş, “ Ankara’da yaşayan herkesin daha mutlu, daha konforlu hizmet alması, yaşadığı kentten mutlu olması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Bu çalışmaları yaparken elbette paranın sahibi sizsiniz. Sizlerin talepleri doğrultusunda yatırımlar yapıp, çalışmaya devam edeceğiz. Fethi Yaşar Başkanımın görevi süresince açtığı birçok tesisin yanında bu anlamlı tesisin de Ankara’ya, Yenimahalle’ye hatta ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hey! Douglas ve Evrencan Gündüz’ün sahne aldığı açılışta, alanı saatler öncesinden dolduran binlerce vatandaşı, Yaşar Ailesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl, Aylin Yaman, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Yenimahalle Belediyesi bürokratları, STK Temsilcileri, muhtarlar da yalnız bırakmadı.

Konuşmaların ardından protokol, ellerinde Türk Bayraklarını dalgalandıran coşkulu kalabalıkla birlikte açılış kurdelesini kesti.