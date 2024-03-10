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152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı mask
152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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Van'da dün gece etkili olan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 37 mahalle ve 115 mezra olmak üzere 152 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı belirtildi. Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.

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10 Mar 2024 - 09:23 DHA Van- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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