152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da dün gece etkili olan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 37 mahalle ve 115 mezra olmak üzere 152 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı belirtildi. Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.