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Boğazda gemi trafiği durdu

İstanbul'da sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi.

Boğazda gemi trafiği durdu
Boğazda gemi trafiği durdu
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İstanbul'da sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi.

# istanbul

10 Mar 2024 - 09:20 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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