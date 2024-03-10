Boğazda gemi trafiği durdu

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İstanbul'da sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi.