- Asayiş

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir'de, Yaşar Demiryürek'in (55) kullandığı otomobil yön tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Demiryürek'in hayatını kaybettiği kazada aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Eskişehir- Ankara çevreyolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Yaşar Demiryürek'in kullandığı 26 B 4630 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta sıkışan Demiryürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Demiryürek’in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından polisin otomobilde yaptığı incelemede, aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

# Otomobil, saat, Ankara, Kaza, Polis, Eskişehir

10 Mar 2024 - 09:10 DHA Eskişehir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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